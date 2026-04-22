TAB Gıda yılın ilk çeyreğinde sistem geneli satışlarını yüzde 49 artırdı

TAB Gıda, yılın ilk çeyreğinde sistem genelinde satışlarını yıllık bazda yüzde 49 artırarak 18,1 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Büyüme ivmesini korurken, hasılat, fiş sayısı ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) tarafında dengeli ve sürdürülebilir performans sergileyen TAB Gıda'nın ilk çeyrekte sistem genelinde satışları yıllık bazda yüzde 49 artarak 18,1 milyar liraya ulaşırken, toplam fiş sayısı yüzde 14 artışla 59,4 milyona yükseldi.

Bu dönemde paket servis fiş sayısında yüzde 23'lük artış kaydedildi. Dijital kanalların toplam satışlar içindeki payı yüzde 55 seviyesine ulaşırken, paket servis toplam satışların yüzde 31'ini oluşturdu.

TAB Gıda, yılın ilk çeyreğinde 38 yeni restoran açarken, 31 restoranda renovasyon gerçekleştirerek hem büyümesini sürdürdü hem de mevcut restoran ağının verimliliğini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, 2026'ya güçlü sonuçlarla başlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çetinkaya, devam eden makroekonomik zorluklara rağmen büyüme hızlarını koruduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İlk çeyrek performansımız, iş modelimizin dayanıklılığını ve disiplinli uygulama becerilerimizi bir kez daha ortaya koymaktadır. İlk çeyrekte sistem genelinde satışlarımız yıllık bazda yüzde 49 artarak 18,1 milyar liraya ulaştı. TMS 29 kapsamında gelirler reel olarak yüzde 15 büyürken, FAVÖK 2,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşerek yüzde 17'lik güçlü bir marj elde edildi. Franchise yapımızın sağladığı ölçek ekonomisi ve güçlü nakit akışı yönetimi, sürdürülebilir büyümemizin temelini oluşturmaya devam ediyor."

"Büyüme stratejimizi disiplinli bir şekilde sürdürdük"

TAB Gıda Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Gökhan Asok da ilk çeyrekte müşteri talebindeki güçlü seyrin, operasyonel performanslarına doğrudan yansıdığını aktardı.

Toplam fiş sayılarının yüzde 14 artarak 59,4 milyona ulaşırken, paket servis fiş sayılarının yüzde 23 yükseldiğini kaydeden Asok, "Portföy genelinde gerçekleşen büyümeye Popeyes liderlik ederken, Arby's ve Usta Dönerci markalarımızdaki restoran içi ve paket serviste trafik artışı bu performansı destekledi. Büyüme stratejimizi disiplinli bir şekilde sürdürdük. İlk çeyrekte 38 yeni restoran açarken, yüksek kaliteli lokasyonlara ve uzun vadeli getirilere odaklanmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.

Buna paralel olarak, 31 restoranların renovasyonunu tamamlayarak mevcut portföylerinin performansını daha da artırdıklarını belirten Asok, bu yatırımların, restoran içi müşteri deneyimini iyileştirirken özellikle içecek ve tatlı kategorilerinde ek satışları desteklediğini vurguladı.

"Dijitalleşme, stratejimizin temel yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor"

TAB Gıda Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sinan Ünal ise tüketici beklentilerinin hızla değiştiği ve ekonomik koşulların hassasiyet yarattığı bu dönemde, müşterilerinin ihtiyaçlarına daha yakından odaklandıklarını belirtti.

Ünal, bu doğrultuda, alım gücüne hitap eden değer ürünlerini önceliklendirmeyi sürdürdüklerine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Değişen tüketici talebine uyum sağlamak adına hedefli ve özel günlere yönelik kampanyalar uygulamaya devam ettik. Dijitalleşme, stratejimizin temel yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor. İlk çeyrekte paket servis toplam satışlarımızın yüzde 31'ini oluştururken, dijital kanalların toplam satışlarımız içindeki payı yüzde 55'e ulaştı. Kiosk ekranları toplam satışların yüzde 19'unu oluştururken, Burger King, Popeyes ve Arby's gibi markalarımızda yüzde 65 restoran penetrasyonuna ulaşarak operasyonel verimliliğe katkı sağladı ve çapraz satış uygulamalarıyla ortalama fiş tutarını artırdı. Ayrıca, sadakat platformumuz Tıkla Gelsin üzerinden Gel & Al özelliğinin kullanımındaki artış da müşteri etkileşimini güçlendirdi."