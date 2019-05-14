DÜNYA

Suudi Prens'in Türk kahvesi işi bambaşka çıktı gerçek görüntüye bakın

SUUDİ ARABİSTAN'da Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz, Türk malı olduğunu öğrenince kendisine ikram edilen kahveyi içmeyi reddettiği öne sürülmüştü. İşte o olayın videosu çıktı gerçek bambaşka.

Riyad valisi Prens Bin Abdülaziz'in kahveyi reddetme görüntüsü BBC ve Sputnik başta olmak üzere yabancı medya kaynaklı olarak internete yansıdı. 

Twitterdan paylaşılan bir videoda Prensin Türk kahvesini reddedip, boykot çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Videoda, arabada oturan Prens'e kahve ikram ediliyor. Prens ise Türk kahvesi olduğunu öğrenince iade ediyordu. 

Asıl videoda ne var?

Bugün o olayın gerçek videosu ve tam Arapça çevirisi çıktı. Olay hiç de lanse edildiği gibi değil. Prens çalışanları ziyarete gittiğinde kendisine aracındayken ikramlar yapılıyor. O da bunları nezaketen alıyor sonra hiçbirini yemeden geri iade ediyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 5 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Fenerbahçe'ye Tonny Vilhena önerisi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!
Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın
Binali Yıldırım iftar davetine böyle yanıt verdi! İftara sizdeyim konum atın
İftar ile sahur arasında kaç bardak su tüketilmelidir?
İftar ile sahur arasında kaç bardak su tüketilmelidir?
İngilizlerin konuştuğu hakem Mike Dean'in olay görüntüleri
İngilizlerin konuştuğu hakem Mike Dean'in olay görüntüleri
Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar
Amazon'dan ilginç teklif! İstifa eden çalışana 10 bin dolar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akılalmaz olay! Attığı tüp başına düştü
Akılalmaz olay! Attığı tüp başına düştü
Başkale’de 9 erkek cesedi bulundu
Başkale’de 9 erkek cesedi bulundu
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
İmsaktan sonra cinsel ilişki orucu bozar mı Diyanet cevabı
Deniz Kurdu-2019 tatbikatında top atışları başladı
Deniz Kurdu-2019 tatbikatında top atışları başladı
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Dünyanın en derin noktasına indi: Ünlü kaşifi şaşkına çeviren manzara
Dünyanın en derin noktasına indi: Ünlü kaşifi şaşkına çeviren manzara
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?
e bordro mayıs 2019 maaş sorgulama e devlet girişi nasıl yapılır?