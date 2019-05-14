Suudi Prens'in Türk kahvesi işi bambaşka çıktı gerçek görüntüye bakın

Riyad valisi Prens Bin Abdülaziz'in kahveyi reddetme görüntüsü BBC ve Sputnik başta olmak üzere yabancı medya kaynaklı olarak internete yansıdı.

Twitterdan paylaşılan bir videoda Prensin Türk kahvesini reddedip, boykot çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Videoda, arabada oturan Prens'e kahve ikram ediliyor. Prens ise Türk kahvesi olduğunu öğrenince iade ediyordu.

Asıl videoda ne var?

Bugün o olayın gerçek videosu ve tam Arapça çevirisi çıktı. Olay hiç de lanse edildiği gibi değil. Prens çalışanları ziyarete gittiğinde kendisine aracındayken ikramlar yapılıyor. O da bunları nezaketen alıyor sonra hiçbirini yemeden geri iade ediyor.