DÜNYA

Dünyanın en derin noktasına indi: Ünlü kaşifi şaşkına çeviren manzara

Mariana Çukuru'nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe dalarak rekora imza atan Victor Vescovo, deniz tabanında plastik atık ve şeker ambalajları buldu.

Dünya'nın en derin noktası kabul edilen Mariana Çukuru'na dalan Amerikalı deniz altı kaşifi, deniz tabanında plastik atık buldu. BBC'nin haberine göre, Victor Vescovo, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Mariana Çukuru'nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe dalarak rekora imza attı.

Dipteki yüksek basınca dayanacak şekilde üretilen dalış aracıyla 10 bin 927 metre derine inen ve çukurun dibinde 4 saat kalan Vescovo, incelemeleri sırasında deniz canlıları ile renkli kayalık yapıların yanı sıra plastik poşet ve şeker ambalajları buldu. Keşif esnasında Vescovo'nun rekor kıran dalışının ardından diğer takım üyeleri de art arda dört dalış yaptı. Denizin derinlerini keşfetmek için robotik cihaz da kullanıldı.

Denizin üç farklı noktasında "amfipot" adı verilen 4 yeni karides benzeri kabuklu hayvan türü keşfettiğini düşünen ekip, 7 bin metre aşağıda "kaşık solucanı" diye adlandırılan canlı ve 8 bin metrede pembe deniz salyangozu gördüğünü söylüyor.

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