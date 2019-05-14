Meral Akşener 'İkinci bir 28 Şubat darbesidir'

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tekrarı kararının ardından İstanbul'da Ekrem İmamoğlu için çalışacaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeme dair açıklamalarından satır başları:

''İkinci bir 28 Şubat darbesidir"

Aziz milletimizin iradesine vurulan darbeden daha büyük bir karanlık var mıdır? Bıkmadan korkmadan şu gerçeği ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz: 6 Mayıs 2019 günü aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Bu darbeye sessiz kalmayacağız. Bağımlı yargı yoluyla millet iradesinin gasp edilmesi ikinci bir 28 Şubat darbesidir.

''Söz veriyorum Türkiye Venezuela ya da Kuzey Kore olmayacak''

Büyük Türk milletine söz veriyorum. Türkiye Venezuela ya da Kuzey Kore Olmayacak. Gün darbeye karşı hukuk saflarında buluşma günüdür. Gün, kaos ve çatışma isteyenlere karşı dik durma günüdür.

''İmamoğlu'nun yanında olacağız''

28 Şubat’ta Sayın Erdoğan Belediye Başkanlığından uzaklaştırıldı. Bugün aynısını 6 Mayıs'ta yaptılar. Bugün aynı hukuksuzluğa karşı Sayın İmamoğlu'nun yanında olacağız.

Sandığın devrildiği ülkede siyasi ve ekonomik huzur olmaz. Şahsi hırsları için demokrasiyi ve millet iradesini hiçe sayıyorlar. Ekonomi bakanı damat ve kayın pederi 'krizi savuşturduk, patlıcan yemeseniz ölmezsiniz' diyorlar ama mesele açlık farkında değiller. 2019 yılı için açıklanan fitre bedeli 23 lira. Yani bir kişinin karnını doyurmak için gereken para 23 lira. 4 kişilik bir ailenin karnını doyurmak için 92 lira gerekiyor.