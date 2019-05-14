DÜNYA

Kontrolden çıkan otobüs, gişelerdeki kamyonu biçti

Hindistan'da otobüsün kontrolünü kaybeden bir sürücü, otoyol gişelerinde bir kamyona hızla arkadan çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen feci kazada, otobüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dhar bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kontrolden çıkmış bir otobüsün hızla ilerlediği ve bu sırada gişelerde bulunan bir kamyona arkadan çaptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile kamyonun ileri doğru sürüklendiği görülüyor.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, başka ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi yer almadı. Ayrıca, çarpmanın etkisiyle iç içe geçen otobüs ve kamyonun daha sonra bir vinç yardımı ile birbirinden ayrılabildiği belirtildi.

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