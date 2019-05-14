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ABD'de deniz uçakları havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Alaska eyaletinde Cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağı havada çarpıştı. 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Alaska'nın güneydoğusunda Cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağı havada çarpıştı. 1'i pilot 4'ü yolcu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişiden ise hala haber alınamıyor. Yaralıların durumu ağır. Sağlık yetkililileri, yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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