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İzmir'de renkli görüntüler! Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı

İzmir'in Menderes ilçesinde, balıkçı teknesiyle birlikte yüzen yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

Ahmetbeyli Sahili'nden oltayla balık tutmak için tekneyle açılan amatör balıkçı Çağdaş Edinsel ve arkadaşlarına denizden iki yunus da eşlik etti. Tekneyle yarışan yunusların bu anları, balıkçılar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yunusların tekneyle birlikte hareket ettiği anlar görsel şölen oluşturdu.

Edinsel, "Arkadaşlarla bölgede oltayla balık tutmak için yer değiştirirken, yunuslar bir anda yanımıza geldi. Tekneyle beraber yüzerek bize uzun süre eşlik ettikten sonra mavi sularda kayboldular" dedi.

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