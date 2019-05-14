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Vuslat 19. bölüm fragmanı

Vuslat dizisi 19. yeni bölümüyle 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Vuslat'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Vuslat 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak? Vuslat 20 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüz yüze kalacaklardır.

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