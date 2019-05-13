Türkiye'nin dev deniz tatbikatı: Denizkurdu-2019
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019'un ilk gününde yüksek hızlı hava hedefine gemiler tarafından savunma atışları ile su üstü hedeflere atış gerçekleştirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019'un ilk gününde, yüksek hızlı insansız hava hedeflerine ve su üstü hedeflere atış gerçekleştirildi.