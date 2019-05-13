Türkiye'nin dev deniz tatbikatı: Denizkurdu-2019

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019'un ilk gününde, yüksek hızlı insansız hava hedeflerine ve su üstü hedeflere atış gerçekleştirildi.