14 Mayıs Türkiye Gündemi

Erdoğan: İstanbul seçimlerinde çok ciddi hatalar var

İstanbul seçimlerinde çok ciddi yanlışlar tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, YSK'nın iptal kararında sadece sandık kurullarındaki hataları kapsamadığını ifade etti.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara sitem!

Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu'na "Her şey güzel olacak" paylaşımıyla destek veren sanatçılarla ilgili "Biraz gönlüm kırıldı" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'dan red kararı veren YSK'ya çok sert sözler Milli iradeye darbe yapıldı

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Milli iradeye darbe yapılmıştır" dedi.

ABD'den İran'a karşı körfezde F-35'lerle devriye

CENTCOM Sözcüsü Albay Urban,"Onlar (F-15 ve F-35ler) ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar" dedi.

TMSF firari Cem Uzan'ın hisselerine 3. kez el koydu

TMSF Cem Uzan'ın 2.1 milyar euro'luk Kepez ve ÇEAŞ elektriğe ait hisse senetlerine üçüncü kez el koyduğu bildirdi. 2.1 milyar euro değerindeki hisseler konusunda TMSF ile anlaşmak isteyen Cem Uzan, karşılığında Türkiye'ye dönmek istiyordu.

Erdoğan, imzaladı! Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik görevden almalar

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.