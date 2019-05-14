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Köylülerin taş attığı ayı uçurumdan düştü

Hindistan'da bir yamacı tırmanmaya çalışan ayı, köylüler tarafından üzerine taş atılması sonucu uçurumdan düştü. Metrelerce yüksekten düşen ayının o anları amatör kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Kargil bölgesinde bir yamacı tırmanmaya çalışan ayı köylülerin taş atması sonucu metrelerce yüksekten aşağı düştü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, köylülerin nesli tükenmekte olan bir tür olarak belirlenmiş bir boz ayıyı taş atıp düşürdüğü bu video için tepki gösteren yorumlarda bulundu.

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