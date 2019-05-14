TÜİK açıkladı! İşte Mart ayı sanayi üretimi endeksi

Sanayi üretimi Mart'ta aylık 2.1 arttı yıllık yüzde 2.2 azaldı. Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselmişti.

Takvim etkisi

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2.1 artış kaydetti.