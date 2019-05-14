TÜİK açıkladı! İşte Mart ayı sanayi üretimi endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayi üretimi Mart'ta aylık 2.1 arttı yıllık yüzde 2.2 azaldı. Sanayi üretimi Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselmişti.
Takvim etkisi
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 geriledi.
Mevsim ve takvim etkisi
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2.1 artış kaydetti.