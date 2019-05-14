SPOR

Comolli, Karagümrük - Şanlıurfaspor maçında

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, TFF 2. Lig Play-off mücadelesi olan Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor maçını izleyenler arasında bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük, sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi izleyenler arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin idari menajeri Onur Başar ile müsabakayı takip eden Comolli’nin, kendisine eşlik eden Başar ile birlikte kısa notlar aldığı da gözlendi. 

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