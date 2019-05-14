Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı

2017'de haftalarca gündemden düşmeyen bir düğünle St. Tropez'de evlenen çift 2018'in Kasım ayında 1 yıl 2 aylık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandırdılar. Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından ilk kez Acun Ilıca'nın olduğu bir paylaşım yaptı.

"BABASINA ÖPÜCÜK GÖNDERDİĞİ ANLARI PAYLAŞTI"

Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın taraftarı olduğu Fenerbahçe için düzenlediği yardım gecesi sırasında, kızı Melisa'nın babasına televizyondan öpücük gönderdiği anların videosunu çekti.