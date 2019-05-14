GÜNCEL

Deniz Kurdu-2019 tatbikatında top atışları başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında yer alan “Deniz Kurdu-2019” tatbikatında gemilerden Saros Körfezi’nde bulunan en büyük adaya top atışları yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlenecek Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, dün sabah saatlerinden gemilerin demir alması ile başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında olma özelliği taşıyan tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun’dan hareket eden ve 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin görev yaptığı tatbikatın ilk gününde senaryo gereği savaş gemilerine saldıran terörist botlarının püskürtüldü. Gerçek savaş sahnesini aratmayan anların yaşandığı tatbikatın 2. gününde de Gölcük’ten açılan gemiler, Kuzey Ege’de bulunan Saros Körfezi’ne ulaştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan sanayi verileri sonrası ekonomi değerlendirmesi
Berat Albayrak'tan sanayi verileri sonrası ekonomi değerlendirmesi
Hulusi Akar'dan İdlib diplomasisi! Rus mevkidaşı ile görüştü
Hulusi Akar'dan İdlib diplomasisi! Rus mevkidaşı ile görüştü
Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'a büyük şok! İşten çıkarıldı
Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'a büyük şok! İşten çıkarıldı
Lucescu bombası patlıyor! İşte yeni takımı
Lucescu bombası patlıyor! İşte yeni takımı
İstanbul için kesin karar... YSK'da kritik saatler
İstanbul için kesin karar... YSK'da kritik saatler
Mansur Yavaş talimatI verdi! Tahsilatı durdurun
Mansur Yavaş talimatI verdi! Tahsilatı durdurun
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı paylaşımı
Dünyanın en derin noktasına indi: Ünlü kaşifi şaşkına çeviren manzara
Dünyanın en derin noktasına indi: Ünlü kaşifi şaşkına çeviren manzara
WhatsApp'tan casus yazılım uyarısı!
WhatsApp'tan casus yazılım uyarısı!
Besihanede çıkan yangın korkuttu
Besihanede çıkan yangın korkuttu
Meral Akşener 'İkinci bir 28 Şubat darbesidir'
Meral Akşener 'İkinci bir 28 Şubat darbesidir'
14 Mayıs Eczacılık kutlama mesajları resimli eczacılık günü sözleri
14 Mayıs Eczacılık kutlama mesajları resimli eczacılık günü sözleri
Köylülerin taş attığı ayı uçurumdan düştü
Köylülerin taş attığı ayı uçurumdan düştü
e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Mayıs maaş sorgulama
e bordro sorgulama e devlet girişi 2019 Mayıs maaş sorgulama