Deniz Kurdu-2019 tatbikatında top atışları başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de düzenlenecek Deniz Kurdu-2019 tatbikatı, dün sabah saatlerinden gemilerin demir alması ile başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatları arasında olma özelliği taşıyan tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Foça, Aksaz, Mersin ve İskenderun’dan hareket eden ve 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin görev yaptığı tatbikatın ilk gününde senaryo gereği savaş gemilerine saldıran terörist botlarının püskürtüldü. Gerçek savaş sahnesini aratmayan anların yaşandığı tatbikatın 2. gününde de Gölcük’ten açılan gemiler, Kuzey Ege’de bulunan Saros Körfezi’ne ulaştı.