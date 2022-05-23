Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı! Maske tamamen bitecekken geldi

TÜRKİYE'de ulaşımdaki maske yasağının da bitmesi için geri sayım başlarken Suudi Arabistan aldığı kararla şaşırttı. Suudi Arabistan, vaka sayısının binin altına indiği Türkiye'ye seyahat yasağı getirdi.

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Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü (Cawazat) yaptığı açıklamada, Suudi vatandaşlarının 16 ülkeye seyahatinin, belirlenen ülkelerdeki koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle yasaklandığı belirtildi.

Suudi Gazetesi’nin haberine göre, Suudi vatandaşlarının seyahat etmesinin yasaklandığı ülkeler şöyle:

Türkiye, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela.

Cawazat’ın açıklamasında, yasağın ne kadar süreceği ise henüz açıklanmadı. Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan dışına çıkacak vatandaşların en az üç doz koronavirüs aşısı olması gerektiği belirtildi. Cawazat, Arap olmayan ülkelere seyahat etmek isteyen Suudilerin pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay, Arap ülkelere gitmek isteyenler için ise en az üç ay olması gerektiğini vurguladı.