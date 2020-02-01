Soylu PR dersi veriyor!..

A’raf Suresi 179. Ayet der ki;



“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk.



Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; kulakları vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler.



Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar.

İşte asıl gafiller onlardır…”



Şimdi bu ayeti neden yazıyorsun diyeceksiniz!..



Eğer bu ülkenin bir bakanı;

Onlarca insanının yaşamını kaybettiği, yüzlerce insanının yaralandığı, evsiz kaldığı Elazığ depreminde halkını günlerce yalnız bırakmayıp ,onlarla yatıp onlarla kalkmış, çadır ve battaniyeyi dağıtımına kendi elleriyle yardımcı olmuş da birileri çıkıp “BAKAN SOYLU BATTANİYE DAĞITIMINDA KENDİ PR’INI YAPIYOR“ diye eleştiriyorsa her birine verilecek cevap işte A’raf suresi 179. Ayettir...

Yani "ASIL GAFİLLER ONLARDIR"

Madem PR dediler...

Gelelim Soylu'nun yaptığı PR'a...

Haklılar aslında!..

Evet Soylu PR yapıyor…

Terörle mücadelede güvenlik güçlerindeki kardeşleri ile birlikte tarih yazarak, PKK’yı bitirme noktasına getirerek…

Ülkenin asayişi berkemal yayarak, Güvenlik sorununu (terör) ülkenin bir numaralı gündemi olmaktan çıkararak..



Evet Soylu PR yapıyor…

Güneydoğu’nun her iline bahar getirerek, Diyarbakır’ı, Mardin’i, Tunceli’si, Hakkari’si artık 24 saat ışıkları yanan turizm merkezi olmasını başararak..



Evet Soylu PR yapıyor…

Doğu ve Güneydoğu Bölgemizdeki şehirlerimizin caddelerinde gece gündüz gezerek, kahvelerinde çay içerek, Yılbaşı, bayram demeden önemli günleri hiç sekmeden dağlarda Mehmetçiklerle geçirerek...

Evet Soylu PR yapıyor…

Halkının gönlünü fethederek…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güvenine layık olarak liderinin başarısı için kefeni elinde terör ile mücadele ederek...



Evet Soylu PR yapıyor…

Elazığı depremi sonrası Abdussamed Akgül’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Allah ondan razı olsun herkesten önce geldi, herkesten çok gayret etti, herkesten çok bizlerle kaldı. Tüm Elazığ halkının dilinde ve gönlünde yer buldu. Bir Elazığlı olarak, Süleyman abime ömür boyu minnet borcum olacak.” ifadelerine maruz kaldığı için...



Evet Soylu PR yapıyor…

Bir vatandaş anlatıyor…

Okuyun PR'ı...

"Elazığ’dayız…

Deprem olmuş yaralar sarılmak isteniyor...

Herkes dur durak demeden çalışıyor…

Gece saat 02.00…

Herkesin karnı aç…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibi “Çorba içelim” der…

Ekip çorbadan sonra istirahata geçileceğini düşünerek biraz nefes alır…

Çorbalar içilir…

Herkes dinlenmeye çekileceklerini düşünerek ayaklandığı an Bakan Soylu’nun sesi gecenin karanlığında yankılanır…

‘Arkadaşlar haydi şimdi hep beraber eksik çadırları kurmaya.’

Herkes birbirine bakar...



Ekipte hemen herkes Bakandan genç olmasına rağmen bitap haldedir.

Bakan durumun farkındadır.



‘Haydi tembellik etmeyin’ der ve bölgedeki diğer bakanlarla birlikte gece saat 03.00'te buz gibi havada çadır kurmaya başlar…



Bir taraftan yanan ateş ile ısınırlar, diğer taraftan çadırları kurarlar…

İşte bu fotoğraf o esnada çekilmiştir..."



Ne PR yapıyormuş Bakan Süleyman Soylu değil mi?

Allah herkese böyle PR yapmayı nasip eylesin...



Biliyorum insanlara hizmet etmemişlere bunları anlatmak çok zor!

O nedenle CNN ekranlarında önceki geceki o tartışmayı izleyince sinirlenmemek gerekirdi. Çünkü Bakan Soylu'nun PR yaptığını algısını ortaya koymak isteyenlerin derdinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu biliyoruz..

Çünkü bu zihniyetin Soylu düşmanlığını bilmeyenimiz yok!..

Çünkü o gafillerin PR anlayışı gayri milli olabilmektir!..

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı devirmek isteyen dış güçlere hizmet etmektir. ABD'nin emir kulu olmaktır, terör örgütlerine " Sözde Demokratik hak" diye sahip çıkmaktır...

Ahhh!..

A’ raf Suresi 179’u bir okusalar gerçek yüzlerini görecekler!..



Nasıl okusunlarki;

Siyasi yaşamları boyunca halkı için uykusuz geceler geçirmemiş, kendi halkının başları omuzlarına hiç yaslanmamış, kendi halkı ile birlikte gözyaşı dökmemiş, halkına kendi elleriyle hizmet etmemiş...



Onun için fazla görmemek gerekir bu gafillere!..

Allah onlara da Süleyman Soylu gibi devletlerinin, milletlerinin, ve liderlerinin PR'ını yapmayı nasip eylesin…



Soylu düşmanlığı yapmaları nafile çabalar...

Hayati ıskalamamak için başkanlarının Erzurum'da kayak resital PR’ını bir dakika izlemeyi bıraksınlar!...

Şöyle baksınlar..

Süleyman SOYLU (İçişleri Bakanı)

2 çocuk babası - 6 gündür Elazığ'da.

Fahrettin KOCA (Sağlık Bakanı)

4 çocuk babası - 6 gündür Elazığ’da.

Murat KURUM (Çevre Bakanı)

2 çocuk babası - 6 gündür Elazığ'da.

Evet PR yapıyorlar...

Üç bakan da çocuklarının hayatlarını ıskalayarak PR yapıyorlar!..

Şu PR’cı gafiller!..

Gidip bakın bakalım;



Edirne’ye, Kars’a, Hakkari’ye, Adana’ya, Muğla’ya..



Yurdumun her bir köşesine…



Kalpleri bu vatan, bu millet, bu bayrak için atan milyonlara sorun bakalım İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PR'ını nasıl yapıyormuş!..

Hadi yüzünüz varsa buyurun!

Süleyman Soylu PR'ını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu millet, bu devlet, bu vatan ve bu bayrak için yapıyor!..

Şu fotoğrafa bakın...

Depremzede vatandaşımızın başını yasladığı omuz Süleyman Soylu'nun omuzu değil Türkiye Cumhuriyeti Devletinin nöbetteki bir bakanının omuzudur.

Bu ülkenin bakanlar bu devletin, bu büyük milletin birer şefkatli elidir.

Elazığıda halkı günlerdir gece gündüz demeden yalnız bırakmayan ,onlarla birlikte ağlayan, onlarla birlikte dertlenen, onların dertlerine derman olmaya çalışan Bakanlarımız Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Fahrettin Koca'nın karşısında saygı ile eğiliyorum..

Allah varlıklarını eksik etmesin..



