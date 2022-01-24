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Sosyal medyayı karıştıran Ekrem İmamoğlu iddiası

Sosyal medyayı karıştıran Ekrem İmamoğlu iddiası

Sosyal medyada yayınlanan Ekrem İmamoğlu fotoğrafı ortalığı karıştırdı. İstanbul trafiği felç olmuşken Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'de bir balıkçıya gittiği iddia edildi.

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İSTANBUL'da iki gündür aralıklarla süren kar yağışı ve fırtına nedeniyle megakentte hayat durma noktasına geldi.

Etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00’ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00’ ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Esenler mevkisinde trafik durdu

Yoğun kar yağışının başladığı ilçelerde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. O-3 bağlantı yolu Esenler mevkisinde trafiğin durduğu, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarından inerek yürümeyi tercih ettiği görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Topkapı-Büyükçekmece, TEM Otoyolu Bayrampaşa-Büyükçekmece arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafik durma noktasına gelirken, Avrupa Yakası sahil yolunda da yoğunluk artıyor.

Tartışma yaratan fotoğraf

İstanbul'da bunlar yaşanırken akşam saatlerinde sosyal medyaya düşen bir fotoğraf tartışma yarattı. İddialara göre İstanbul'da trafik durma noktasına geldiği akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Sarıyer'deki bir balıkçıya gitti.

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