HABER /  GÜNCEL

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında intihar şoku

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında raylara atladığı belirtilen bir kadın hayatını kaybetti. Olay nedeniyle metro durağı kapatılırken, seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı.

Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.  Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Osmanbey-Levent istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Sağlık Örgütü'nden fosfor bombası açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin zirvesi başladı! Dünya bunu izliyor
Beşar Esad ilk kez İdlib'de! Zamanlama manidar Erdoğan çıkışı küstahça
Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması yatırımla ilgili dikkat çeken sözler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında hızını alamadı iyice uçtu
Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül asker selamını çaktı!
ÖNCEKİ HABERLER
Kulüpler Birliği'nden Fikret Orman'a plaket
'Yörük Ana'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Acun Ilıcalı'ya Şeyma Şubaşı'dan gelen mesaj ne yazıyordu açıklama geldi
Şeyma Subaşı mesaj olayı nedir canlı yayında Acun Ilıcalı'ya gönderdi
Kışa hazırlık için ıspanaklı bulgur köfteli çorba tarifi
Aytuğ Atıcı aslen nereli kimdir eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar