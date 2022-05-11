BIST 2.490
DOLAR 15,30
EURO 16,14
ALTIN 905,00
MEDYA

Show TV'nin Aziz dizisi 24. bölüm fragmanı

Aziz dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Aziz 13 Mayıs 2022 Cuma akşamı Show TV'de...

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'nin oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir Doğduğu toprakları, biricik aşkını, sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.

İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz, sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır. 

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Putin'e büyük şok! Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Putin'in kullandığı botu böyle vurdu
Putin'e büyük şok! Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Putin'in kullandığı botu böyle vurdu
Al Kemal Kılıçdaroğlu'nu vur Ümit Özdağ'a! Hadi Özışık yorumluyor...
Al Kemal Kılıçdaroğlu'nu vur Ümit Özdağ'a! Hadi Özışık yorumluyor...
Sadece göğüslerini kapayan kıyafetiyle şov yaptı! Serenay Sarıkaya kalça dansıyla olay oldu
Sadece göğüslerini kapayan kıyafetiyle şov yaptı! Serenay Sarıkaya kalça dansıyla olay oldu
Marmaris açıklarında 'Hayalet' sürprizi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Marmaris açıklarında 'Hayalet' sürprizi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Beyoğlu'nda cinayet anı güvenlik kamerasında! Köşeye sıkıştırıp kalbinden bıçakladı
Beyoğlu'nda cinayet anı güvenlik kamerasında! Köşeye sıkıştırıp kalbinden bıçakladı
Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'nun ipini çekti: Balon patladı Cumhurbaşkanlığını unut
Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'nun ipini çekti: Balon patladı Cumhurbaşkanlığını unut
Cemal Enginyurt'tan Suriyeliler için olay sözler : Camiye gitmiyorlar kadın satıyorlar
Cemal Enginyurt'tan Suriyeliler için olay sözler : Camiye gitmiyorlar kadın satıyorlar
Ekvador’da hapishanede kavga çıktı! İki çete arasındaki kavgada 43 kişi hayatını kaybetti
Ekvador’da hapishanede kavga çıktı! İki çete arasındaki kavgada 43 kişi hayatını kaybetti
FOX'un Yasak Elma dizisi 142. bölüm fragmanı
FOX'un Yasak Elma dizisi 142. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 6. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 6. bölüm fragmanı