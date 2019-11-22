Şeyma Subaşı’ndan haciz iddialarına açıklama geldi

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Bebek’te kafe açmıştı. Kafenin 1 yıllık kirasını ise eski eşi Acun Ilıcalı ödemişti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise Şeyma Subaşı, kirayı ödemeye başlamıştı. Bir süredir iflas haberleriyle gündeme gelen kafeye haciz geldiği iddia edildi.

ŞEYMA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Şeyma Subaşı haciz haberlerine isyan ederek, “Annem bile telefonla beni arayarak soruyor, benim hakkımda doğru haber yapsanız, yalan haber yapmayı bıraksanız ne güzel olur. Arkadaşlar haciz falan gelmedi sorun yok” ifadelerini kullandı.