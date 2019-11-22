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Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'ye giden CHP'li isim iddiasına yanıt verdi! Külliyen yalandır Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum Haberin devamı.
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İl Başkanlığı'nda vatandaşlara seslendi. Erdoğan, gündeme bomba gibi düşen 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında, "Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan" açıklamasında bulundu.

CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü ve Erdoğan’ın CHP’li bu isme, "Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum." dediği iddiasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

"BUNU HABER YAPAN GAZETECİ KAYIP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son günlerde bir şey tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben! Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Böyle bir görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan.' dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sana İzmir'den sesleniyorum. Eğer yiğitsen, ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat etmediğin takdirde CHP Genel Başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git.' diye konuştu.

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