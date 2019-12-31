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Seyir halindeyken bir anda suya gömüldü

Mersin'deki Tarsus ilçesinde yolda ilerlerken suya gömülen otomobil iş makinelerinin yardımıyla kurtarılabildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu kentte kırsal mahalleler de etkilendi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan yolda seyir halindeyken suya gömülen otomobil, iş makinesi ile kurtarıldı.

Tarsus’ta şiddetli yağışlar ekili alanların yanı sıra kırsal mahalleleri de etkiledi. Tarsus’a bağlı Yunusoğlu Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil yolda sulara gömüldü. Kendini güçlükle dışarı atan sürücü, hemen yardım istedi. Olay yerine gelen iş makinası ile suya gömülen araç kurtarıldı.

Kent merkezinde gün boyu devam eden yağmur nedeniyle ana caddeler ve sokaklar ile denize yakın mahalleler sular altında kaldı. 

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