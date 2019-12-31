KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Şimdi Arda'nın hatalarını düzeltme zamanı

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Transferde bilinmeyen tek şey var. O da Başakşehir'in ne yapacağı. Fatih Hoca da istiyor, Arda da istiyor. İnşallah şartları oluştururlar. Türk futboluna ve Galatasaray'a büyük katkıları olmuş. Kariyerinin son dönemlerinde hataları olmuştur. Şimdi o hataları düzeltme zamanı. Faydası olacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, ''Transferde bilinmeyen tek şey var. O da Başakşehir'in ne yapacağı. Fatih Hoca da istiyor, Arda da istiyor. İnşallah şartları oluştururlar. Türk futboluna ve Galatasaray'a büyük katkıları olmuş. Kariyerinin son dönemlerinde hataları olmuştur. Şimdi o hataları düzeltme zamanı. Faydası olacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

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