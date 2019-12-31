Serdar Ali Çelikler: Zekeriya Alp istifasını açıklar

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Zekeriya Alp, cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. İstifasını açıklar. Devrim yapamayan her adam bu hakemler tarafından yenilecek. Yeni bir nesil yaratmadan yapamazsın. Üçü de istifa etsin rahatlasın'' ifadelerini kullandı.