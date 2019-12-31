Candaş Tolga Işık: Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok

Trabzonspor'la adı anılan Şenol Güneş'le konuşan Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Şenol Hoca ile konuştum. Yazıyorlar, çiziyorlar ama Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok. Teknik direktör adayı değil böyle bir teklif yok. Zaten hoca iki takım birden çalıştırmak istemiyor.''