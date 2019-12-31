KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Candaş Tolga Işık: Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok

Trabzonspor'la adı anılan Şenol Güneş'le konuşan Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Şenol Hoca ile konuştum. Yazıyorlar, çiziyorlar ama Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok. Teknik direktör adayı değil böyle bir teklif yok. Zaten hoca iki takım birden çalıştırmak istemiyor.''

Trabzonspor'la adı anılan Şenol Güneş'le konuşan Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Şenol Hoca ile konuştum. Yazıyorlar, çiziyorlar ama Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok. Teknik direktör adayı değil böyle bir teklif yok. Zaten hoca iki takım birden çalıştırmak istemiyor.''

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