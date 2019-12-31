POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıla girilirken bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı, Libya konusu ve Yerli Otomobil ile birlikte Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hgedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 31 Mart seçimleriyle önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böylece Türkiye, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu.

Milletimizin konut talebi sürdükçe, kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planlıyoruz.

Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama projeleri attığımız adımlarla akamete uğradı.

(Türkiye'nin Otomobili) Projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız.

2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, fedakarlıkların, emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.

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