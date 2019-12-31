MEDYA

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminden vizyon öncesi yeni fragman

Kamil Aydın'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin vizyon öncesi son fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Film, 17 Ocak 2020 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ projeleri ile Türkiye’de dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek. Film, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU
İstanbul’u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma’ya çevirdiği dönemde; anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında, Fatih Sultan Mehmet’in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar’a karşı verdikleri zorlu mücadele ve bu mücadelenin neticesinde bir cihan devletinin köklerinin bu coğrafya da yeşermesini konu alıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI OYUNCU KADROSU
Kamil Aydın’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi̇oğlu, Levent Özdi̇lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.

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