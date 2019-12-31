Mehmet Ayan: 'Aykut Kocaman tazminatsız giderim' diyor

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Konyaspor yönetimiyle Aykut Kocaman arasında bir görüşme vardı. Görüşmede ısrarla yönetim 'Beraber geldik beraber gidelim.' diyor. Aykut Kocaman ısrarla 'Tazminatsız ben giderim.' diyor.'' açıklamasında bulundu.