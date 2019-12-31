KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin basketbol şubesi küçülmeli

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''18 milyon Euro eksi veremezsin.Sol bek alamamışsın ya. Beni çıldırtmayın. 'Obra'ya yeni sözleşme' diyenlerin hepsinden 18 bin lira istiyorum. Herkes verirse Obradovic devam etsin. Ben de vereceğim. Söz veriyorum.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''18 milyon Euro eksi veremezsin.Sol bek alamamışsın ya. Beni çıldırtmayın. 'Obra'ya yeni sözleşme' diyenlerin hepsinden 18 bin lira istiyorum. Herkes verirse Obradovic devam etsin. Ben de vereceğim. Söz veriyorum.'' dedi.

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