Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin basketbol şubesi küçülmeli

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''18 milyon Euro eksi veremezsin.Sol bek alamamışsın ya. Beni çıldırtmayın. 'Obra'ya yeni sözleşme' diyenlerin hepsinden 18 bin lira istiyorum. Herkes verirse Obradovic devam etsin. Ben de vereceğim. Söz veriyorum.'' dedi.