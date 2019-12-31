Mehmet Ayan: Arda Galatasaray'a saygısızlık etmedi

Kırmızı Çizgi Fitbol moderatörü Mehmet Ayan, ''Arda'nın bir kere bile Galatasaray'a saygısızlığını görmedim. Kendisine saygısızlık etti, Türkiye'ye Fatih Terim'e Bilal abiye saygısızlık etti. Ayrıca bu çocuk bu kulübün kasasına 12 milyon Euro koydu. Paranın para olduğu zaman. Bedava mesafesinde gelsin.'' dedi.