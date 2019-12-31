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Kartal'da istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü

stanbul Kartal'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Olay nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü. Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇLAR KALDIRILDI

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, otoparkta bulunan diğer araçları kaldırdı.

İKİ BİNA BOŞALTILDI

İstinat duvarının kalan kısmında çökme tehlikesinin devam etmesi nedeniyle iki binanın geçici olarak boşaltılmasına karar verildi. Apartman sakinleri de bu karar üzerine binayı boşalttı.

Yıkılan istinat duvarından etkilenen binada yaşayan vatandaşlardan Dilek Tak, "Şiddetli bir yıkılma sesiyle kalktık. Camdan baktığımızda yan taraftaki duvar ve arabaların evimizin üzerine geldiğini gördük." dedi.

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