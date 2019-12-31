DÜNYA

Avustralya'da Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi sahile sığındı

Avustralya’da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Batemans Bay ve daha güneyde bulunan Mallacoota sahillerinde yetkililerin uyarısıyla yaklaşık 4 bin kişi sahillere sığındı. Polis 63 yaşındaki bir adam ve 29 yaşındaki oğlunun, kontrolden çıkan yangının evlerine sıçraması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınlarda bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünün kırmızı ve turuncu renge büründüğü ve dumanlar yüzünden birçok insanın maske taktığı görüldü.

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