Avustralya'da Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi sahile sığındı

Batemans Bay ve daha güneyde bulunan Mallacoota sahillerinde yetkililerin uyarısıyla yaklaşık 4 bin kişi sahillere sığındı. Polis 63 yaşındaki bir adam ve 29 yaşındaki oğlunun, kontrolden çıkan yangının evlerine sıçraması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Sahil kasabalarında etkili olan ve yerleşim yerlerinin etrafını saran yangınlarda bugüne kadar 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünün kırmızı ve turuncu renge büründüğü ve dumanlar yüzünden birçok insanın maske taktığı görüldü.