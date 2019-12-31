Serdar Ali Çelikler: Allah kimseyi küfür ettiği insanlarla çalışmak zorunda bıraktırmasın

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Allah kimseyi bir zamanlar küfür ettiği insanlarla çalışmak zorunda bıraktırmasın. Buna mecbur etmesin. Bunu yaşayarak öğrendi. Şimdi onlarla çalışacak. Bu Fatih Terim değil. Ama ekibi aynı ekip. Allah kimseyi böyle bir mecburiyete düşürmesin. Bir zamanlar 'Ben Allah'ım, paşayım, kralım, tepedeyim' felan deyip kimseyi kırmayın. Merdiven çıkarken kırmayın. Çünkü inerken onlarla karşılaşacaksınız. Galatasaraylılığına kimse bir şey diyemez.'' dedi.