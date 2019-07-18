Selçuk Özdağ'dan Doğu Perinçek'e yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün yaptığı açıklamada, AK Parti’den kopup yeni parti kurma çalışmaları yapan Abdullah Gül’ün, Ali Babacan’ın ve Ahmet Davutoğlu’nun FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu iddia etmişti. AK Parti eski milletvekili ve Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdağ ise, Perinçek’in bu sözlerine sert çıktı.

“Abdullah Gül, Ali Babacan, Davutoğlu kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor Ak Parti’den” diyen Doğu Perinçek, “Fetullah dostları kim: Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan” ifadelerini kullanmıştı.

TV5 kanalına konuşan eski AK Parti milletvekili ve Ahmet Davutoğlu’na yakın isim Selçuk Özdağ ise, Perinçek’in bu sözlerine yanıt verdi. Özdağ, “Sayın Doğu Perinçek, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a çıkarma yapıldığında ne diyordu Perinçek, ‘Türk ordusu Kıbrıs’ta işgacidir’ diyordu. Türk ordusu Kıbrıs’ta işgalci mi değil mi? O sözü niye söylemiş. Türk ordusu Fırat’ın doğusunda boğulmuştur diyen adam, Gül hakkında, Babacan hakkında, Davutoğlu hakkında konuşabilir mi? Siz gideceksiniz Beka Vadisi’nde Abdullah Öcalan’a çiçekler vereceksiniz ve ardından ‘bu üç kişi FETÖ’cüdür’ diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.