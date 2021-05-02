Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki adamlarına yönelik operasyon yapılan ve evinde arama gerçekleştirilen Sedat Peker, bir yıl sonra sessizliğini bozdu. Peker operasyonun arkasında "derin devlet başı" dediği Mehmet Ağar ve "Pelikancılar" olduğunu savundu.

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Uzun bir süredir yurtdışında bulunan Sedat Peker, lideri olduğu belirtilen organize suç örgütü iddiasıyla İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlar ve gözaltılar hakkında sessizliğini bozdu. Son dönemlerde hakkında çıkan haberlere ilişkin sosyal medya hesaplarından video yayınlayan Sedat Peker, operasyonlar kapsamında Beykoz’daki villasında polis ekipleri tarafından yapılan aramalar hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İşte Peker'in iddialarından satır başları...

İntikam yemini etti...

- Kapıyı kırarak evime girmişler. O kapı bombaya dayanıklı kapı. Bir gün uğraşsalar yine kıramazlar. Kapıyı polislere eşim açtı...

- Kızımın odasına tüfeklerle girip kızıma doğrulttular. Ben kızımın bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım. Valli de yakacağım, billahi de yakacağım, tallahi de yakacağım. Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz.

'Mehmet Ağar neden bu kadar iz bıraktı?'

- Benim kafama akılan sorulardan en en önemlisi şu: Mehmet Ağar, yılların kurdu. Hiçbir işinde iz bırakmaz. Bu kadar iz, onun yönettiği, onun yönlendirdiği işte neden bırakıldı? Mehmet Ağar bunu neden bu kadar açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi.

- Ben bir devlet tanırım, o da Türkiye Cumhuriyeti. Öyle derini, derinsizini anlamam.

- Ben bunların göbeğinde yaşadım. Bu ülkedeki birçok şeyin ya şahit oldum ya da bizzat içindeydim. Derin Devletmiş. Göreceğiz nasıl derin devlet olduğunuzu.

Sık sık din vurgusu yaptı...

Sedat Peker, videoda sık sık dini vurgular yaparak, kendisine ve grubuna yönelik yapılanların ne dinde ne de mezhepte yeri olmadığını söyledi.

3 ay içinde 12 video çekeceğim

Peker, Youtube kanalından paylaştığı videoya şu notu düştü:

Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Bunun sebebi devlet büyüklerimizin içinde bulunduğumuz nisan ayında ülkede bir çok şeyin değişeceğini, bana yapılan haksızlıkların ise telafi edilerek Türkiye’ye davet edileceğimi söylemeleriydi.

Kamuoyunda derin devlet başı olarak simgelenen Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar.

Üç ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum.