"Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellerin açılışı

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan, Yunus Kılıç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak, karanfil bıraktı.

Bakan Kasapoğlu, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle kutsal topraklarda yürümekten onur duyduğunu söyledi.

"Tüm dünyaya ders vermeye devam edeceğiz"

Anma etkinliklerindeki heyecanın her geçen gün arttığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin her yıl artan heyecanla bu yürüyüşe katılmasından müteşekkiriz. Yarınların anneleri, babaları olarak bu topraklara onlar sahip çıkacaklar. Onları yarınlara hazırlamak noktasında bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Fedakarlık ruhunu, bu vefakarlığı hissetmek çok anlamlı. Bu yıl katılımın artmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz."