DÜNYA

İsrail'deki Yafa kenti sular altında kaldı

İsrail'in Yafa kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti.

İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Yafa kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi, hayatı felç etti. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kalırken kentin birçok bölgesinde acil durum alarmı verildiği öğrenildi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda aracın su altında kaldığı görüldü. Yerel kaynaklar, sel suları altında kalan çok sayıda ailenin sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildiğini söyledi.

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