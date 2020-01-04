Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in cenaze töreninde

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat’ın merkezi Cadiriye’de toplanmaya başladı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de cenaze törenine katılmak üzere alana geldi.