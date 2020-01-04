DÜNYA

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in cenaze töreninde

BAĞDAT'ta, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Anadolu Ajansı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Yüzlerce Iraklı sabah saatlerinden itibaren cenaze töreninin yapılacağı Bağdat’ın merkezi Cadiriye’de toplanmaya başladı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de cenaze törenine katılmak üzere alana geldi.

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