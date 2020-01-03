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Habertürk'de İsmail Saymaz Selman Öğüt kavgası

Habertürk'te Selman Öğüt'ün Kemalistlerle ilgili sözleri İsmail Saymaz'ı çileden çıkardı. Kemalistler sayesinde bu ülkede ezan okunduğunu söyleyen Saymaz, Ögüt'ün Kemalistlerle ilgili sözleri üzerine çileden çıktı.

TURKAD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selman Öğüt, Kemalistlerin İran'ı şeytanlaştırdığını söyleyerek Müslümanlara hakaret ettiklerini ileri sürdü. Öğüt'ün bu sözlerine gazeteci İsmail Saymaz itiraz etti. İkili arasındaki söz düellosu tartışmaya dönünce programa reklam arası verildi.

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