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Düziçi Belediyesi'nden garip uygulama! İlçeye giren araçlardan 'ayak bastı' parası alıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan tır, kamyon, minibüs, doblo tarzı araçlar, taksilerden işgaliye parası adı altında her araçtan 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

Düziçi Belediyesi’nin 5 Kasım 2019’da yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan kararla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan ‘işgaliye’ adı altında para toplanmasına karar verildi.

Buna göre; ilçeye giren TIR’lardan 25 TL , kamyonlardan 20 TL, midibüs ve minibüslerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL alınacak.

Kararın ardından ilçe girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu ve ilçeye giriş yapan araçlardan türüne göre makbuz karşılığında ‘işgaliye parası’ toplanmaya başlandı. Şoförlerden ise belediyenin bu uygulamasına tepki geldi.

Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi'ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi'ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

“ALINAN ÜCRET YASAL”

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner’in danışmanlarından Avukat İsmail Öner, meclisin oy birliği ile aldığı kararın bir çok belediye tarafından yıllardır uygulandığını ifade etti. Ücret tarifesinin yalnızca ilçeye toptan mal satışı yapan işletmelerin araçlarına yada seyyar olarak satış yapan araçlara uygulandığını kaydeden Öner, alınan ücretin yasal olduğunu ve belediye gelirleri içerisinde önemli bir kalem olduğunu kaydetti.

KAYMAKAMLIK KARARI ONAYLADI
Meclis kararının dayanağının 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu olduğunu vurgulayan avukat Öner, “Alınan karar kaymakamlığa da ibraz edildi. Onlar değerlendirdi ve kanuna aykırı bir durum tespit edilmediği için onaylandı ve 2020 yılı itibariyle uygulanmaya başlandı” dedi.

ÜCRETLER DİĞER BELEDİYELERDEN DAHA DÜŞÜK
Bu ücretler emlak vergisi, tabela vergisi gibi belediye gelirleri arasındadır. Bu karar alınmadan önce çevre belediyelerle de istişare ettik. Onlarda alınıp alınmadığını sorduk uzun yıllardır alındığını öğrendik ve uygulamaya karar verdik. Tarifeyi belirlerken de diğer belediyelere kıyasla ücretleri düşük tuttuk.” dedi.

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