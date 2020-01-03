DÜNYA

Türkiye sorusu ile gündem olan sunucu Najwa Kassem, evinde ölü bulundu

Canlı yayında darbeci General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu "Sadece tekbir Türk topu mu sizi durduruyor?" sorusu ile gündeme gelen Al-Hadath/Al- Arabiya televizyonlarının 51 yaşındaki deneyimli sunucusu Najwa Kassem, evinde ölü bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan destekli Al-Hadath/Al Arabiya televizyonlarının 51 yaşındaki deneyimli sunucusu Najwa Kassem'in (Necva Kasım), Dubai'deki evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Lübnanlı sunucunun kalp krizi geçirdiği iddia edilirken, sevenleri ünlü ismin vefat haberinden duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Al Arabiya televizyonu da, ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

En güçlü 100 kadından biri seçilmişti
Kassem, 2012 yılında Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilmişti.

"Tek bir türk topu mu sizi durduruyor"
Najwa Kassem Türkiye'nin gündemine, Libya'daki isyancı General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gelmişti. Mismari'ye " Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" sorusunu yönelten sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Sözcü Mismari'nin yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor?" demişti.

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