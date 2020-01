MHK Başkanı Zekeriya Alp Ali Koç'la yaptığı 'Zorlu' görüşmesini anlattı

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve Başkan Vekili Oğuz Sarvan, Süper Lig'in ilk yarısındaki hakem performanslarını değerlendiriyor. İşte Alp'in açıklamalarından bazı satır başları...

- Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız.

- VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'nın çoğu ülkesinde VAR ile ilgili kaos var. VAR sisteminin hazır olmadığından böyle sıkıntılar yaşandı.

''Sırada yeni projeler var''

- 43 yaşın üzerinde 7 hakem var. Bu yüzden genç hakemlere önem veriyoruz. Daha fazla genç hakemle onları geleceğe yönelik hazırlamaya çaba sarfediyoruz. Bu sene toplamda 738 VAR incelemesi yapılmış. Geçen sene bu rakam 881 imiş. 143 azalma var. Daha az pozisyonda şüphe duymak demek anlamına geliyor bu. Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. Kadın hakemler 2 ve 3.Lig’de görev almaya başladı. Sırada yeni projeler var. O projeleri de hayata geçireceğiz.

''Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir?''

- Hakemlerimizle bir araya geldiğimiz için suçlu ilan edildik. Hakemlerin başarısı futbolun tüm paydaşlarının desteğiyle mümkün. Seyirciyi galeyana getiren hareketleri tasvip etmiyoruz. Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır.

'Zorlu' görüşmesi

- Zorlu'daki görüşmede benim bulunmamın sebebi, kamuoyuna yansıyan ve hakemlerle ilgili şikayetlere dair orada açıklamalarda bulundum. TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi.

''Semih Özsoy'a anlattım''

- Alanyaspor maçıyla ilgili kendi aramızda görüştük ve kural hatası olmadığını söyledik. Gazeteci arkadaş aradı, Fenerbahçe başvuru yapmamıştı ve ben de görüşümü söyledim. IFAB'ın konuya bakışı soruldu. Elimde IFAB'dan gelen mailini Türkçesi ve İngilizcesi vardı. IFAB'dan gelen görüşü okudum ve kural olmadığını açıkça belirtiliyordu. Taçla ilgili kural hatası olmadığı için sorulmaya gerek olmadığını Semih Özsoy'a anlattım.

''Bir hakeme her hafta maç verme şansımız yok''

- Fenerbahçe'nin maçlarını yöneten hakemlerin bir sonraki hafta maç yönetip yönetmemesine dair de 43 hakemimiz var. Bir hakeme her hafta maç verme şansımız yok. Ancak kime veriyoruz. Bir hakem çok yüksek puan almışsa ödül olarak bir sonraki hafta maç veriyoruz. Her hafta her hakeme maç vermemiz mümkün değil. Gerek VAR'da gerekse sahada hakem hata yapıyorsa hakemlere ceza verdiğimizi zaten daha önce söylemiştik.