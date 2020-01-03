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Melih Gökçek canlı yayında rant açıklamasına Hande Fırat'tan tepki

CNN Türk canlı yayına bağlanan Melih Gökçek, yaptığı açıklamada rant verdiğini kabul etti. Bu açıklamalara Hande Fırat tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye AK Parti’li eski Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında yaptığı açıklamada rant verdiğini kabul etti. Bu açıklamalara Hande Fırat tepki gösterdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, “Melih Gökçek 15 Temmuz olayını Ankara’da yıkan, yüz üzerinden yüz ise Ankara’daki darbenin 50’sini engelleyen adamdır” ifadelerini kullandı.

"Ben kalkıp da Mansur Yavaş gibi, aday olacağım zaman 2009 yılında FETÖ’ye 17 kuruştan 930 bin metrekare arsayı vermedim onun gibi." diyerek gündem yaratan açıklamalar yapan Gökçek, "Kim kimi suçluyor. Rant budur." diyerek tepki gösterdi.

Melih Gökçek’in canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamalarda şuanları söyledi: "Herkes şikayet ediyor rant için. Tabii ki bu insanlar rant kazanıyorlar. Aynı zamanda da kamunun bir şey kazanması lazım. Bunun da en güzel laf getirmeyecek konusu okuldur. Bizim belediye meclisi bunun pazarlığını yaparak planlara el koydu. Tekrar ediyorum ben neden rant verdiğimi. Bir insan 4 kat yapacağına 8 kat yaparsa elbette daha fazla para kazanır. Bunun adına da rant derler. Ama burada kim kazanıyor? Ankara da kazanıyor, halk da kazanıyor. Dolayısıyla herkes kazanıyor.”

Bu açıklamaları yaparken Hande Fırat araya girerek tepki gösterdi. İşte canlı yayındaki o anlar...

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