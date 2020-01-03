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Sibel Can Kıbrıs'ta sahneden düştü! O anlar kamerada

Şarkıcı Sibel Can, dün akşam Kıbrıs'ta yeni yılı kutlamak üzere sahne aldı. Can, şarkılarını seslendirdiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Sevilen şarkıcı Sibel Can, önceki gece Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Yılbaşı gecesi için şık bir kıyafet seçen şarkıcı, sahnede dördüncü parçasını seslendirirken yere düştü.

Mekan güvenliği yardıma koştu

Mekan güvenliği hemen yardıma koşarken bacağı kanayan Sibel Can’a ilk müdahale düştüğü yerde yapıldı. Bacağına tentürdiyot sürülen sarkıcı, bir yara bandı ile konserine devam etti. Basın mensuplarının görüntü almaması için otel güvenliği ve Can’ın ekibi müdahale etti.

Deniz Seki'nin de başına gelmişti

Geçtiğimiz cumartesi akşamı bir otelde sahne alan şarkıcı Deniz Seki, platform ile aydınlatma arasındaki boşluğu fark edemeyince sert bir şekilde yere düşmüş, sekinin yardımına mekan çalışanları koşmuştu.

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