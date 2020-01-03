DÜNYA

Rusya’da bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Rusya’da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Patlama, Rusya’nın Tver kentindeki apartmanda meydana geldi.

PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın hemen ardından beton ve cam parçalarının sokağa yayıldığı görüldü.

Yerel medya, patlamada 2 kişinin yaralandığını, apartmanda oturan 50 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Üçüncü dünya savaşı mı çıkacak? ABD'ye karşı İran kıyamet savaşına girer
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde büyük şüphe Haşdi Şabi açıkladı
Göztepe birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil edecek! İşte o isimler
Fenerbahçe'de yeniden Kjaer sesleri
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi
Kılıçdaroğlu CHP'lilere ters köşe yaptı! Yerli otomobile karşı çıkmak doğru değil
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Onur Tuna'dan Tuvana Türkay'a evlilik teklifi olay oldu
Melih Gökçek canlı yayında rant açıklamasına Hande Fırat'tan tepki
Müezzin maaşları 2020 ne kadar oldu derecesine göre yeni maaşlar
Şarkıcı Azerin Okan Bayülgen "Azeri Türkçesi" deyince Türklük dersi verdi
Sibel Can Kıbrıs'ta sahneden düştü! O anlar kamerada
Müfettiş maaşları 2020 derecesine göre ne kadar oldu?
MHK Başkanı Zekeriya Alp Ali Koç'la yaptığı 'Zorlu' görüşmesini anlattı
Mübaşir maaşları 2020 kaç para oldu yeni zam geldi