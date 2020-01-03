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Onur Tuna'dan Tuvana Türkay'a evlilik teklifi olay oldu

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman karakteriyle büyük beğeni toplayan Onur Tuna, Tuvana Türkay ile rol aldığı filmde yaptığı romantik hareketle çok konuşuldu. Tuna, Türkay'a 100 bin gül yaprağını sokağa dökerek romantik evlilik teklifinde bulundu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna, 14 Şubat 2020'de vizyona girecek olan 'Ağır Romantik' filmiyle hayranlarını romantizme doyuracak. Filmin başrolünü Tuvana Türkay ile paylaşan Onur Tuna'nın romantik sahneleri zihinlere kazınacak türden.

ROMANTİK SAHNESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sevgililer Günü'nde vizyona girecek filmin ilk tanıtımı yayınlandı. Aşk için neler yapılabileceğini gözler önüne seren filmde, Onur Tuna daha sonra sahile kurduğu romantik ambiyans içinde sevgilisinin parmağına yüzüğü takmayı başaracak. Çekimler için geceden sabaha kadar gül yaprakları içinde oturan Onur Tuna, filmde sevgilisi olan Tuvana Türkay'a evlilik teklifinde bulunuyor.

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