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Mine Tugay'ın evde amuda kalktığı hareketler olay!

Güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabı Instagram’dan, spor yaptığı anları paylaştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, gündemdeki yerini koruyor. İddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, bu kez de spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. İşte o görüntüler.

Paylaşımında, evdeki çalışmalarını aksattığını ifade eden oyuncu, amuda kalktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Fit vücuduyla dikkat çeken Tugay, paylaşımına, "Ev pratiğimi ihmal etmiştim. O birkaç saniye o kadar kıymetli ki benim için..." notunu düştü.

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