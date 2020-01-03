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E-5'te makas terörü kamerada! Sürücü metrelerce sürüklendi

E-5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde makas atarak seyreden bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyrettiği 2 otomobile çarparak takla attı. Ters dönen otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenirken kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, E-5 karayolu Küçükçekmece mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda makas atarak ilerleyen 34 ZE 4803 plakalı aracın sürücüsü Ü.H. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette setrettiği 2 otomobile çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil yaklaşık 500 metre sürüklendi. Kazada 34 ZE 4803 plakalı araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların durumunu kontrol etti. Hafif yaralı olduğu belirlenen 4 kişi ayakta tedavi edildi.
Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, bir otomobil diğer araçların arasından makas atarak seyrediyor. Bir anda kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette seyreden 2 otomobile çarpıp takla atıyor. Ters dönen otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürükleniyor.

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