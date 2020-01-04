DÜNYA

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri paylaşıldı

İran Devrim Muhafızları ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı anına ilişkin görüntüler, Irak Devlet Televizyonu tarafından yayınlandı.

Suriye'nin başkenti Şam'dan uçakla Irak'ın başkenti Bağdat'taki uluslararası havalimanına gelen İranlı komutan Kasım Süleymani kendisini karşılayan konvoydaki araçla havalimanında ilerliyordu.

Kargo terminali yakınlarındaki 2 araç ABD'nin füze saldırısıyla hedef alınmıştı. Irak devlet televizyonu insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı anına ilişkin ilk görüntüleri yayınladı.

Terminal yakınlarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.

ABD'nin perşembe günü Haşdi Şabi konvoyuna düzenlediği saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Haşdi Şabi’nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürülmüştü.

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